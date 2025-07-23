Yemek yemeyi reddedip yalnızca bira tüketen adam öldü

Tayland’ın Rayong kentinde yaşayan 44 yaşındaki bir adam yalnızca bira tüketerek geçirdiği bir ayın ardından yaşamını yitirdi. Olay, Ban Chang bölgesindeki evinde yaşandı. Thaweesak Namwongsa isimli adam, oğlu tarafından yatağında nöbet geçirirken bulundu. Genç çocuk, hemen yardım çağırsa da olay yerine gelen ekipler adamın çoktan hayatını kaybettiğini belirledi.



ODASINDA YÜZLERCE BİRA ŞİŞESİ BULUNDU

Kurtarma ekipleri eve ulaştığında adamın odasında 100'den fazla boş bira şişesiyle karşılaştı. Şişeler özenle dizilmişti ve yatağa ulaşmak için sadece dar bir geçit bırakılmıştı. Namwongsa'nın 16 yaşındaki oğlu, her gün okuldan gelip babası için yemek hazırladığını ama babasının hiçbir şey yemeyip yalnızca bira içtiğini anlattı.



BOŞANDIKTAN SONRA ALKOLE YÖNELDİ

Oğlunun ifadesine göre Thaweesak Namwongsa, boşanmasının ardından alkole yönelmişti. Baba, yaşadığı duygusal çöküntü sonrası birayı adeta hayatta kalma aracı hâline getirmişti. Oğul, babasının bilinen bir hastalığı olmadığını ancak alkol bağımlılığı nedeniyle hızla kötüleştiğini belirtti.