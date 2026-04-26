Yemekte silah sesi duyuldu. Trump'ı salondan Gizli Servis çıkardı
26.04.2026 04:00
Son Güncelleme: 26.04.2026 04:05
Reuters
AA, Reuters, AFP
ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silah sesine benzer yüksek bir ses duyuldu. Trup, gizli servis ajanları tarafından güvenlik gerekçesiyle salondan çıkarıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silah sesine benzeyen yüksek bir sesin duyulmasıyla Gizli Servis ajanları tarafından salondan çıkarıldı.
Yemeğe eşi Melania Trump ve kabine üyeleriyle birlikte katılan Trump'ın güvende olduğu açıklandı.
Silahlı saldırı şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.
