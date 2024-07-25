Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu: 41 ölü

Yemen açıklarında 45 kişiyi taşıyan göçmen teknesi alabora oldu. Kaza sonucu 41 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu: 41 ölü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yapılan açıklamaya göre dün gece saatlerinde Taiz kenti açıklarında 45 düzensiz göçmenin bulunduğu alabora oldu.

Kazanın şiddetli rüzgar ve aşırı kalabalık nedeniyle meydana geldiği belirtilen açıklamada, yalnızca 4 kişinin kurutulabildiği ifade edildi.

Açıklamada, kurtarılan göçmenlere destek vermek için Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile iş birliği yapıldığı kaydedildi.

Her yıl binlerce Afrikalı , Körfez ülkelerine gitmek amacıyla teknelerle 'e geçmeye çalışıyor.

Geçtiğimiz ay Somali'den yola çıkan ve 260 göçmeni taşıyan teknenin Yemen açıklarında alabora olması sonucu en az 49 göçmen ölmüş, 140 göçmen de kaybolmuştu.

IOM verilerine göre 2014 yılından bu yana Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu'ndan Körfez ülkelerine kadar uzanan rotada bin 860 göçmen hayatını kaybetti ve kayboldu.

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