Yemen açıklarında Hollanda gemisine saldırı: Yangın çıktı, mürettebat tahliye edildi

Yemen açıklarında Aden Körfezi’nde Hollanda bandıralı yük gemisi saldırıya uğradı. Minervagracht adlı gemiye Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından füze saldırısı düzenlendiği değerlendirilirken, saldırı sonrası gemide yangın çıktı.

İngiliz donanmasının ticari gemilerle bölgesel iletişim merkezi Birleşik Krallık Denizcilik Ticaret Operasyonları (UKMTO), Aden’in yaklaşık 235 km açığında bir geminin saldırıya uğradığını duyurarak, bölgedeki gemilere dikkatli olmaları çağrısında bulundu. UKMTO tarafından yapılan ayrı bir açıklamada, "Askeri yetkililer, geminin belirsiz bir cisimle vurulduğunu bildirdi. Geminin alev aldığı rapor edildi" denildi.



"KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR PATLAYICI CİHAZ"



Geminin Amsterdam merkezli işletmecisi Spliethoff tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Genel kargo gemimiz Minervagracht, bugün erken saatlerde Aden Körfezi’nde uluslararası sularda seyir halindeyken kimliği belirsiz bir patlayıcı cihazın saldırısına uğramış ve gemide ciddi hasar meydana gelmiştir" denildi.

Açıklamada, "Saldırının ardından Minervagracht’ta yangın çıkmış ve mürettebattan 2 kişi yaralanmıştır. 19 kişilik mürettebat, helikopterle yakındaki gemilere tahliye edilmektedir" denildi.



23 EYLÜL'DE DE HEDEF ALINMIŞTI



Saldırının Husiler tarafından gerçekleştirildiğinin doğrulanması halinde bu, Husilerin 1 Eylül’de Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı yakınlarında İsrail’e ait Scarlet Ray tankerini hedef almasından bu yana gerçekleştirdiği ilk ticari gemi saldırısı olacak. Husiler, temmuz ayında Kızıldeniz’de Magic Seas adlı yük gemisi ile Eternity C adlı kargo gemisine saldırarak batırmıştı.

İngiliz denizcilik güvenliği firması Ambrey, Minervagracht adlı geminin 23 Eylül’de de Cibuti’ye giderken hedef alındığını açıklamıştı.