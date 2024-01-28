Yemen hükümetinden uyarı: Husilerin saldırıları gıda ve ilaç tedarikini tehlikeye atıyor

Yemen haber ajansı SABA'ya göre hükümet, Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında çevrim içi toplantı düzenledi.



Yerel ve bölgeler gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Husilerin, uluslararası nakliye hatları ve ticari gemilere yönelik saldırılarının yansımaları değerlendirildi.



Toplantıda, Husilerin saldırılarının temel mallar ile gıda ve ilaç ithalatında ciddi darboğazlara sebep olacak yansımalarının önüne geçmek için ilgili makamlar arasında bir koordinasyon mekanizması kurulması üzerinde çalışıldığı ifade edildi.



Toplantıda, bu bağlamda, atılacak adımları koordine etmek, gerekli planları hazırlamak ve uygulama sürecini takip etmek için tüm bakanlıkların ve ilgili makamların temsilcilerinden oluşacak bir kriz yönetim komitesinin oluşturulmasına karar verildiği kaydedildi.