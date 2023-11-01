Yemen nerede, başkenti neresi?(Yemen'in konumu)

GENEL DURUM



Kuzey Yemen 1918 yılında Osmanlı İmparatorluğu’ndan bağımsızlığını ilan etti. Britanya mandası olan Güney Yemen ise bağımsızlığına Kasım 1967’de kavuştu. 22 Mayıs 1990’da birleşen iki devletin oluşturduğu Yemen Cumhuriyeti, kurulduğu günden bu yana ekonomik sıkıntılar, iç savaş ve insani krizlerle yüzleşmeye devam ediyor.



BM verilerine göre, Arap dünyasındaki en yoksul ülkeler arasında yer alan Yemen’de yaklaşık 20 yıl sonra ülke nüfusun 40 milyona ulaşması bekleniyor.



2011’de Arap Baharı sonrası Yemen’de meydana gelen iç karışıklıklar, ülkedeki siyasi ve ekonomik krizi büyüterek el-Kaide gibi örgütlerin ülkede güçlenmesine neden oldu. ABD’nin dünyanın en tehlikeli örgütü olarak nitelediği Yemen el-Kaidesi, 2017 Temmuz itibariyle ülkenin yaklaşık olarak yüzde 15’ni kontrol ediyor.



Kabile yapısının hala güçlü olduğu ülkede mezhep ayrımı, iç çatışmayı tetikleyen unsurlar arasında yer alıyor.

SİYASİ DURUM



Başkanlık sistemiyle yönetilen Yemen Cumhuriyeti, seçilen milletvekillerinden oluşan Temsilciller Meclisi ve atanan üyelerden oluşan Şura Konseyi olmak üzere 2 farklı meclise sahip.



1978'de Yemen Cumhurbaşkanı olan Ali Abdullah Salih, 2011’e kadar yönettiği ülkede Arap Baharı sürecinde başlayan protestolar nedeniyle görevini şimdiki Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi’ye devretti. 21 Şubat 2012'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde tek aday olan Hadi, ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.



Yemen’de 2014’te Husiler ve Ali Abdullah Salih'e bağlı birlikler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ve Hadi yanlısı güçler arasında çatışmalar başladı. Yemen hükümeti Aden ve çevresini, Husiler ve Ali Abdullah Salih'e bağlı birlikler ise Sana ve çevresini kontrol ediyor.



Yemen'de çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerlerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor. Nisan 2017-Temmuz 2017 tarihleri arasında 320 bin şüpheli kolera vakası tespit edildi ve bin 742 kişi kolera nedeniyle hayatını kaybetti.