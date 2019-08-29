Aden kentine komşu Şabha ve Abyan kentleri hükümet güçlerinin kontrolüne girdi. Aden havaalanının da ele geçirilmesinin ardından Yemen Başbakan, "Hükümet Aden'e geri döndü" açıklaması yaptı.
Aden havaalanı 2015'ten bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği güçlerin kontrolündeydi.
Güneydeki ayrılıkçılarla Devlet Başkanı Mansur Hadi hükümetine bağlı güçler, Şii Husilere karşı Suudi Arabistan'ın himayesinde birlikte savaşıyor.
Ancak Birleşik Arap Emirlikleri, Müslüman Kardeşler'e yakın gördüğü Islah Partisi de içinde yer aldığı için hükümeti desteklemiyor. İran destekli Husiler de roket saldırılarını artırdı.
Yemen'de Aden havalimanı hükümet güçlerinin kontrolünde
NTV HaberDünya
Yemen'de hükümet güçleri, Aden havaalanını güneydeki ayrılıkçıların elinden geri aldı. Suudi Arabistan destekli güçler ay başında Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı güçlerin eline geçen komşu kentlerde de yeniden kontrolü sağladı.
Aden kentine komşu Şabha ve Abyan kentleri hükümet güçlerinin kontrolüne girdi. Aden havaalanının da ele geçirilmesinin ardından Yemen Başbakan, "Hükümet Aden'e geri döndü" açıklaması yaptı.