Yemen'de akaryakıt istasyonunda patlama: 8 kişi öldü

Yemen basınındaki haberlere göre, Beyda kentindeki akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi.



Patlamada en az 8 kişi hayatını kaybederken 50'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.



Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.



Patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklamada yapılmadı.