Yemen'de akaryakıt istasyonunda patlama: 8 kişi öldü

Yemen'in Beyda kentinde, akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 8 kişi yaşamını yitirdi.

Yemen'de akaryakıt istasyonunda patlama: 8 kişi öldü

basınındaki haberlere göre, Beyda kentindeki akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi.

Patlamada en az 8 kişi hayatını kaybederken 50'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklamada yapılmadı.

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