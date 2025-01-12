Yemen'de akaryakıt istasyonunda patlama: 8 kişi öldü
Yemen'in Beyda kentinde, akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 8 kişi yaşamını yitirdi.
Yemen basınındaki haberlere göre, Beyda kentindeki akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi.
Patlamada en az 8 kişi hayatını kaybederken 50'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.
Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.
Patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklamada yapılmadı.
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