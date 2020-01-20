Yemen'de askeri kampa saldırıda ölü sayısı 100'ü geçti

Yemen Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Marib kentinde askeri bir kampa düzenlediği saldırıda 100'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı. Saldırıda onlarca kişi de yaralandı. Can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.



Yemen Savunma Bakanlığı bölgedeki üslerde alarm durumuna geçildiğini de açıkladı. Saldırıya en sert karşılığın verileceğine vurgu yapıldı.



Yemen Devlet Başkanı Mansur Hadi ise saldırıyı kınayarak, "Husilerin barış peşinde olmadığını" savundu.



Siyasi istikrarsızlığın yıllardır sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.