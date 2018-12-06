Toplantıları başlatan İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, görüşmelere katılan Yemen meşru hükümeti ve Husilere uzlaşma çağrısında bulundu.



BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, konuşmasında, istişarelerde gelecek günlerin dönüm noktası olacağına işaret etti.



Griffiths, tarafların güven artırıcı adımların ilk aşaması olarak mahkum değiş tokuşunda anlaşmaya vardığını duyurarak "Mahkumların, tutukluların, kayıp kişilerin, zorla gözaltına alınanların ve ev hapsinde tutulanların takasıyla ilgili anlaşmanın imzalandığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.



Johannesberg Sarayı'ndaki Yemen konulu istişare toplantılarının yaklaşık 10 gün sürmesi bekleniyor.



Edinilen bilgiye göre, meşru hükümetin ve Husilerin ilk etapta doğrudan görüşmesi öngörülmüyor. Özel Temsilci Martin Griffiths'in taraflar arasında mekik diplomasisi yürüteceği belirtiliyor.



YEMEN'DE DİYALOG ÇABALARI



Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, 2015'te İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile 2016'da Kuveyt'te yapılan 3. turun ardından 2 yıl önce sekteye uğramıştı.



2 yıl aradan sonra 6 Eylül'de Cenevre'de yapılması planlanan Yemen konulu istişare toplantıları, Husilerin katılımının sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.



Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

