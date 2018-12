Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemenli tarafların İsveç'e ulaştığını ve barış görüşmelerinin bugün başlayacağını açıkladı.



Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani başkanlığında 12 kişiden oluşan heyet, Husilerden bir gün sonra başkent Stockholm'e geldi.



Griffiths, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin ve Yemen hükümeti heyetinin İsveç'in başkenti Stockholm'e ulaştığını ve müzakerelerin bugün başlayacağını ifade etti.



BM'deki diplomatik kaynaklar ise müzakerelerin ilk turunun 10 gün sürmesinin beklendiğini söyledi.



Husilerin tüm çabalara rağmen katılımının sağlanamadığı İsviçre'nin Cenevre kentinde 6 Eylül'de başlayan Yemen konulu istişare toplantıları 8 Eylül'de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.



BM yetkilileri Yemen müzakereleri öncesi taraflar arasında güven inşa edilmesi için yaralı 50 Husi'yi Umman'a gönderirken, BM tarafından desteklenen esir takası anlaşmasının Husilerin ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ve Yemen hükümeti tarafından da imzalandığı açıklanmıştı.



18 MİLYON İNSAN AÇLIK TEHDİDİ ALTINDA



BM'ye göre dünyanın en kötü insani krizinin yaşandığı, kıtlığın eşiğindeki yaklaşık 28 milyon nüfuslu Yemen'de 22 milyondan fazla kişi insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor, 18 milyon kişi ise açlık tehdidi altında bulunuyor.



HER 10 DAKİKADA 1 ÇOCUK ÖLÜYOR



Yardıma ihtiyacı olan her on kişiden sekizini çocuklar oluşturuyor. 1 milyon 800 bin çocuk, gıda sıkıntısı çekiyor. Bu çocukların 400 bini hayati tehlike oluşturacak düzeyde yetersiz besleniyor. Her 10 dakikada bir Yemenli çocuk, aşı ile tedavi edilebilir bir hastalık sonucu ölüyor. İç savaş nedeniyle 2 milyon 300 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı Yemen'in 4 milyar dolarlık yardıma ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.



Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasında 3 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.



Pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.