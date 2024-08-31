Yemen'de benzin istasyonunda patlama: 18 ölü

Yemen'in güneyindeki Aden şehrinde bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamada en az 18 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'de benzin istasyonunda patlama: 18 ölü

'in güneyindeki Aden şehrinde bir istasyonunda patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddetiyle alevler metrelerce yükseldi.

O anlara tanık olanlar büyük korku yaşadı.  o kadar şiddetliydi ki, şehrin birçok noktasından duyuldu.

Bölge medyası patlamada en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Patlama, yoğun nüfuslu bir bölge ve işlek bir cadde üzerinde meydana geldi, ölü sayısının artması bekleniyor.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Patlamanın nedeni araştırılıyor.

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