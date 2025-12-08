Yemen’de CIA ve Mossad adına casuslukla suçlanan 13 kişi hakim karşısında

Savcılığa göre grup, 1987–2024 yılları arasında ABD ve İsrail’le bağlantılı bir casusluk ağı içinde faaliyet yürüttü. Söz konusu kişilerin, kalkınma ve insani yardım projeleri kisvesi altında askeri, siyasi, güvenlik, ekonomik ve sosyal alanlarda bilgi topladığı ve bazı yetkilileri yabancı servisler adına çalışmaya yönlendirdiği öne sürülüyor.

İddianamede, sanıkların ülkenin bağımsızlığını, birliğini ve savunma kapasitesini zayıflatacak çalışmalar yürüttüğü ifade edildi. Mahkeme ise, delillerin incelenmesini bir sonraki oturuma erteledi.

GEÇEN AY İDAM KARARI ÇIKMIŞTI

Bu dava, Yemen’de geçtiğimiz ay sonuçlanan benzer bir yargılamanın ardından geldi. Söz konusu davada, İsrail ve Batılı müttefikleri adına casuslukla suçlanan 17 kişi idama mahkûm edilmiş, ikisi 10 yıl hapis cezası almıştı.

Yemen makamları, kasım başında CIA, Mossad ve Suudi Arabistan istihbaratının ortak yürüttüğü başka bir casusluk ağının da çökertildiğini duyurmuştu. Bu ağın kritik altyapılar, askeri tesisler, füze ve İHA üretim noktaları hakkında bilgi topladığı belirtilmişti.

Ülke, ABD ve İngiltere’nin İsrail’e destek gerekçesiyle Yemen’e hava saldırıları düzenlemeye başlamasının ardından istihbarat soruşturmalarını yoğunlaştırdı. Yemen güçleri ise 2023’ten bu yana İsrail ve İsrail bağlantılı hedeflere yönelik füze saldırıları ve Kızıldeniz’deki deniz operasyonlarını sürdürüyor.