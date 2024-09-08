Yemen’de devrilen otobüsteki 16 kişi hayatını kaybetti

Yemen’de başkent Aden'den Taiz kentine giden yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu ikisi çocuk 16 kişi hayatını kaybetti.

Yemen’de devrilen otobüsteki 16 kişi hayatını kaybetti

'de bir yolcu otobüsünün devrilmesiyle 16 kişinin öldüğü bildirildi.

Başkent Aden'den Taiz kentine gidenve yoldan çıkan otobüsteki ikisi çocuk 16 kişi hayatını kaybetti, biri ağır üç kişi ise yaralandı.

Yerel bir yetkili kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Otobüsün fren sistemindeki ani bir arıza sürücünün kontrolünü kaybetmesine neden oldu" dedi.

Kazanın gerçekleştiği Karba Al-Sahi yolunun bakımını denetleyen komitenin yetkilisi Ghanem Al-Najashi ise yolda 2024 yılının ilk yarısında yaklaşık 114 meydana geldiğini ve bu kazalarda dokuz kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

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