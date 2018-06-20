Yemen'in en önemli kentlerinden Hudeyde'deki uluslararası havaalanında İran destekli Husiler kontrolü kaybetti.
Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun sözcüsü yaptığı açıklamada, Hudeyde havalimanının kontrolünü ele geçirdiklerini, yakın bölgelerdeki Husi direnişinin ise sürdüğünü söyledi.
Yemen güçleri 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için operasyon başlatmıştı.
Yemen'de havaalanı Husilerden geri alındı
NTV HaberDünya
Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Yemen'in Hudeyde kentindeki havaalanı Husilerden aldıklarını duyurdu.
Yemen'in en önemli kentlerinden Hudeyde'deki uluslararası havaalanında İran destekli Husiler kontrolü kaybetti.