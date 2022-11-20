Yemen'de Husiler'den, IMF'nin, Merkez Bankası'na 300 milyon dolar aktarma kararına tepki

Husilerin kontrolündeki SABA haber ajansının haberine göre, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'daki Merkez Bankası'ndan yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, Aden'deki Merkez Bankasına 300 milyon dolar aktarma ve bu meblağın tasarruf yetkisinin Aden'e verilmesinin, IMF'nin çifte standardını ortaya koyduğu ve onu "düşman ülkelerin" elindeki ekonomik savaş araçlarından biri haline getirdiği ifade edildi.



IMF'den ya da Yemen hükümetinden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.



Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, 17 Kasım'da, ABD ve İngiltere'nin kararıyla IMF'nin SDR (Special Drawing Rights - Özel Çekme Hakkı) kapsamında Yemen Merkez Bankasına 300 milyon dolar aktaracağını belirtmişti.



Yemen’de meşru hükümet, Mart 2015'te Suudi Arabistan'a geçerek çalışmalarını Riyad'da ve Aden’de sürdürmeye başlamıştı.



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