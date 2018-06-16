Yemen'in başkenti Sana'nın 150 kilometre güneybatısında bulunan Hudeyda, Yemen'in en büyük liman kenti.
Yaklaşık 600 bin kişinin yaşadığı kent, Şii Husilerin kontrolündeydi. Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon güçleri dört gün önce kenti Husilerden almak için operasyon başlattı.
Operasyonun dördüncü gününde havaalanının kontrolü Suudilerin desteklediği hükümet güçlerine geçti.
Operasyon sırasında ölenlerin sayısı 280'e yükseldi. Gıda ve yardım malzemeleri, Yemen'e Hudeyda limanından ulaştırılıyor.
Ülkede yaklaşık 22 milyon kişi insani yardıma muhtaç. 8 milyon 400 bini açlıktan ölüm tehdidi altında yaşıyor.
Yemen'de liman kenti Husilerden geri alınıyor
Anadolu AjansıDünya
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen'in liman kenti Hudeyda'da havaalanını Şii Husilerden geri alındığını duyurdu. Havaalanı ve çevresinde mayın temizleme çalışmaları yürütülüyor.
Yemen'in başkenti Sana'nın 150 kilometre güneybatısında bulunan Hudeyda, Yemen'in en büyük liman kenti.