İsveç'teki görüşmelerde varılan anlaşma gereği gece yarısı yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes öncesinde Hudeyde'nin güneyinde çatışmalar hız kazandı.



Kentin güneyindeki 7 Temmuz semtinde ikamet eden Kemal Abdulgani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede dün akşam saatlerinden sabaha kadar aralıksız çatışmaların yaşandığını ve patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.



Abdulgani, sabah saatlerinde bir süre duran çatışmaların çok geçmeden yeniden başladığını ifade etti.



İsminin açıklanmasını istemeyen hükümete yakın bir askeri yetkili de Husilerin hükümet güçlerine ait mevzilere ağır silahlarla saldırdığını söyledi.



Yetkili, "koalisyon güçlerinin yokluğundan istifade eden Husilerin, imzalanan herhangi bir anlaşmayı ihlal etme çabasında olduğunu" öne sürdü.



Öte yandan Husilere bağlı El-Mesire televizyonu ise hükümet güçlerinin, Hudeyde kentindeki sivil yerleşim bölgelerine saldırdığını ve 1'i çocuk 4 kişinin yaralandığını duyurdu.



Haberde ayrıca hükümet güçlerinin bir gıda fabrikasına düzenlediği saldırı sonucu fabrikada yangın çıktığı kaydedildi.



Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, Hudeyde ilinde ateşkes anlaşmasının 18 Aralık Salı günü saat 00.00'da yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.



﻿HUDEYDE İÇİN TARAFLAR ANLAŞMAYA VARMIŞTI



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 13 Aralık'ta İsveç'te sona eren Yemen konulu istişare toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu.



Guterres, anlaşma gereğince "BM'nin limanda lider rolünü" üstleneceğini, Yemen'e insani yardımların önünün açılacağını, böylelikle milyonlarca Yemenlinin yaşam şartlarının iyileştirileceğini bildirmişti.



Taiz'deki durumun kolaylaştırılması için ayrıca ortak bir anlayışa ulaştıklarını aktaran Guterres, kentte "insani koridor" açılacağına inandığını ifade etmişti.



Guterres, ocak ayında yapılması planlanan bir sonraki Yemen barış görüşmelerinde siyasi konulara ilişkin taslak çerçeve anlaşmasının müzakere edilmesi konusunda da taraflarla anlaşmaya vardıklarını, bunun barış sürecinde çok önemli bir adım olduğunu kaydetmişti.

