Yemen'deki Husiler: ABD'ye ait SİHA'yı düşürdük

Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde Liberya bandıralı "MV Groton" adlı konteyner gemisini hedef aldı. Saldırının, İsrail'in 20 Temmuz'da Hudeyde limanına düzenlediği hava saldırısından bu yana bir nakliye gemisine yönelik ilk saldırı olduğu aktarıldı. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) ve İngiliz güvenlik firması Ambrey, geminin Yemen'in Aden limanının 230 kilometre doğusunda bir füzeyle hedef alındığını belirtti. Gemide su girişi veya petrol sızıntısı gözlemlenmediği, mürettebat üyelerinin güvende olduğu ve geminin yakındaki bir limana yöneldiği öğrenildi.