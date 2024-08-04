Yemen'deki Husiler: ABD'ye ait SİHA'yı düşürdük

Yemen'deki İran destekli Husiler, Saada ilinde ABD'ye ait MQ-9 tipi silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğünü ve Aden Körfezi'nde "Groton" adlı geminin balistik füzeyle hedef alındığını duyurdu.

Yemen'deki Husiler: ABD'ye ait SİHA'yı düşürdük

'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde Liberya bandıralı "MV Groton" adlı konteyner gemisini hedef aldı. Saldırının, İsrail'in 20 Temmuz'da Hudeyde limanına düzenlediği hava saldırısından bu yana bir nakliye gemisine yönelik ilk saldırı olduğu aktarıldı. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) ve İngiliz güvenlik firması Ambrey, geminin Yemen'in Aden limanının 230 kilometre doğusunda bir füzeyle hedef alındığını belirtti. Gemide su girişi veya petrol sızıntısı gözlemlenmediği, mürettebat üyelerinin güvende olduğu ve geminin yakındaki bir limana yöneldiği öğrenildi.

Yemen'deki Husiler: ABD'ye ait SİHA'yı düşürdük - 1

"ABD'YE AİT 'YI DÜŞÜRDÜK"

Husilerin sözcüsü Yahya Saree, MV Groton'ın balistik füzelerle hedef alındığını aktarırken, Husilerin ayrıca ülkenin kuzeyindeki Saada'da ABD yapımı bir MQ-9 Reaper MQ-9 Reaper Silahlı İnsansız Hava Aracını (SİHA) düşürdüğünü duyurdu. Düşürülen ABD'ye ait SİHA'nın görüntüleri de paylaşıldı.

Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak Kasım ayından bu yana Kızıldeniz'deki ve Aden Körfezi'ndeki uluslararası ticari gemilere insansız hava aracı ve füzeler ile saldırı gerçekleştiriyor.

Öne Çıkan Video

Et ithalatı fiyatları düşürmüyor: Kıymanın kilosu 650 TL'ye dayandı

DÜNYA HABERLERİ

ABD Medyası: İran, savaşa yol açacak da olsa İsrail’i vuracağını söyledi

ABD Medyası: İran, savaşa yol açacak da olsa İsrail’i vuracağını söyledi

İsrail ile çatışan Hizbullah 2 mensubunun öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ile çatışan Hizbullah 2 mensubunun öldürüldüğünü duyurdu

Netanyahu: Kim bize zarar vermek isterse bedelini çok ağır ödeyecek

Netanyahu: Kim bize zarar vermek isterse bedelini çok ağır ödeyecek

Filistin Sağlık Bakanından Gazze'de salgın hastalık uyarısı

Filistin Sağlık Bakanından Gazze'de salgın hastalık uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Siyonistlerin küstahlığı cevapsız kalmayacak

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Siyonistlerin küstahlığı cevapsız kalmayacak

Trump'tan takas operasyonu açıklaması: Putin'e tebrik, Biden'a eleştiri

Trump'tan takas operasyonu açıklaması: Putin'e tebrik, Biden'a eleştiri

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...