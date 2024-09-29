Yemen'deki Husiler: İsrail'le uzun soluklu savaşa gireceğiz

Husilere bağlı sözde Savunma Bakanlığı Manevi Yönlendirme Dairesi Müdür Yardımcısı Abdullah bin Amir, İsrail ordusundan yapılan "Husilerin de zamanının geleceği" şeklindeki açıklamaya tepki gösterdi.



Bin Amir, "26sep.net" sitesine yaptığı açıklamada, "İsrail, 'Yemen'in de vakti gelecek' diyor. Yemenliler ise 'O vakit gelinceye kadar beklemeyeceğiz' diyor. Allah'ın izniyle ilerleyen günler ve aylar yenilgi değil zaferlerle dolu olacak. Bu, uzun ve geri dönüşü olmayan bir savaş olacak." ifadesini kullandı.



İsrail devlet televizyonu KAN'ın dünkü haberine göre, İsrail ordusundan, "Husilerin de zamanının geleceği ancak ordunun şu an Hizbullah'a saldırı üzerinde yoğunlaştığı" yönünde bir açıklama yapılmıştı.