Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de vurulan Yunan petrol gemisinin çekilmesine izin verdi

Kızıldeniz'de petrol sızdırmaya başlayan Yunanistan bayraklı tanker gemisi Sounion için Husi isyancılarından açıklama geldi.

Husilerin Sözcüsü Muhammad Abdusselam, sosyal medyada yaptığı açıklamada, birçok uluslararası tarafın, özellikle de Avrupalıların kendileriyle iletişime geçmesinin ardından, gemiyi çekmelerine izin verildiğini bildirdi.

Gemide altı gün boyunca devam eden yangın, mürettebat tarafından söndürülmüştü.



Abdusselam, geminin yanmasının, Husilerin "İsrail limanlarına herhangi bir geminin geçişini yasaklayan ambargo kararını ihlal eden herhangi bir gemiyi hedef alma konusundaki" ciddiyetinin bir örneği olduğunu ifade etti.



Saldırılar sona erene ve Gazze ablukası kaldırılana kadar, İsrail ile irtibatlı tüm denizcilik şirketlerine ait gemilerin Husilerin hedefi olacağını sözlerine ekledi.



"PETROL SIZDIRMIYOR"



Husiler, 21 Ağustos'ta, Sounion adlı Yunan gemisini "İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle hedef aldıklarını duyurmuştu.



İngiltere'nin Sana Büyükelçisi Abda Sharif, geminin mürettebatının kurtarıldığını, ağır hasar gören geminin ise Kızıldeniz'de mahsur kaldığını açıklamıştı.



Sharif, geminin 150 bin ton petrol taşıdığını aktarmıştı.



Pentagon Basın Sözcüsü Patrick Ryder ise dün yaptığı açıklamada, geminin petrol sızdırmaya başladığını bildirmişti ancak Avrupa Birliği'nin Kızıldeniz'deki misyonu tankerin yakınlarındaki sularda herhangi bir petrol sızıntısı olmadığını açıkladı.