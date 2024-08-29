Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de vurulan Yunan petrol gemisinin çekilmesine izin verdi

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de altı gündür yanan Yunanistan bayraklı petrol gemisi "Sounion"un uluslararası taleplere yanıt olarak çekilmesine izin verdiklerini duyurdu. ABD'nin geminin petrol sızdırmaya başladığı yönündeki  açıklamasına ise Avrupa Birliği'nin Kızıldeniz'deki misyonu yanıt verdi. Açıklamada, tankerin yakınlarındaki sularda herhangi bir petrol sızıntısı olmadığı belirtildi.

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de vurulan Yunan petrol gemisinin çekilmesine izin verdi

Kızıldeniz'de petrol sızdırmaya başlayan Yunanistan bayraklı tanker gemisi Sounion için Husi isyancılarından açıklama geldi.

Husilerin Sözcüsü Muhammad Abdusselam, sosyal medyada yaptığı açıklamada, birçok uluslararası tarafın, özellikle de Avrupalıların kendileriyle iletişime geçmesinin ardından, gemiyi çekmelerine izin verildiğini bildirdi.

Gemide altı gün boyunca devam eden yangın, mürettebat tarafından söndürülmüştü.

Abdusselam, geminin yanmasının, Husilerin "İsrail limanlarına herhangi bir geminin geçişini yasaklayan ambargo kararını ihlal eden herhangi bir gemiyi hedef alma konusundaki" ciddiyetinin bir örneği olduğunu ifade etti.

Saldırılar sona erene ve Gazze ablukası kaldırılana kadar, İsrail ile irtibatlı tüm denizcilik şirketlerine ait gemilerin Husilerin hedefi olacağını sözlerine ekledi.

"PETROL SIZDIRMIYOR"

Husiler, 21 Ağustos'ta, Sounion adlı Yunan gemisini "İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle hedef aldıklarını duyurmuştu.

İngiltere'nin Sana Büyükelçisi Abda Sharif, geminin mürettebatının kurtarıldığını, ağır hasar gören geminin ise Kızıldeniz'de mahsur kaldığını açıklamıştı.

Sharif, geminin 150 bin ton petrol taşıdığını aktarmıştı.

Pentagon Basın Sözcüsü Patrick Ryder ise dün yaptığı açıklamada, geminin petrol sızdırmaya başladığını bildirmişti ancak Avrupa Birliği'nin Kızıldeniz'deki misyonu tankerin yakınlarındaki sularda herhangi bir petrol sızıntısı olmadığını açıkladı.

Çin, Kızıldeniz'deki saldırılara karşı arabuluculuğa başladı

Çin, Kızıldeniz'deki saldırılara karşı arabuluculuğa başladı

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

İkinci el araç satışında güvenli ödeme dönemi: Sistem nasıl işleyecek?

DÜNYA HABERLERİ

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Gazze için uluslararası çağrı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Gazze için uluslararası çağrı

Etiyopya'da sel felaketi: 400 bin kişi tehlike altında

Etiyopya'da sel felaketi: 400 bin kişi tehlike altında

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor: Dünden bu yana 51 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor: Dünden bu yana 51 kişi hayatını kaybetti

UNRWA: İsrail'in Gazze saldırılarında 212 Birleşmiş Milletler çalışanı öldürüldü

UNRWA: İsrail'in Gazze saldırılarında 212 Birleşmiş Milletler çalışanı öldürüldü

Ankara'ya beş yıl aradan sonra AB daveti: Bakan Fidan Brüksel'e gidiyor

Ankara'ya beş yıl aradan sonra AB daveti: Bakan Fidan Brüksel'e gidiyor

İsrailli 20 asker, Gazze Şeridi'ndeki savaşa dönmeyi reddetti

İsrailli 20 asker, Gazze Şeridi'ndeki savaşa dönmeyi reddetti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...