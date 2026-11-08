Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan'ın Sana'ya düzenlediği saldırılarda 33 kişi öldü
08.11.2026 09:18
Saldırıda hayatını kaybedenlerin 12'sinin erkek, 8'inin kadın ve 13'ünün de çocuk olduğu belirtildi.
İran destekli Husiler; Yemen'in başkenti Sana'ya Suudi Arabistan güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında en az 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 39 kişinin yaralandığını duyurdu.
Husilerin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sana'nın doğusunda bulunan Eş-Şeriyye köyüne düzenlenen Suudi saldırılarında 33 kişinin öldüğü, 39 kişinin de yaralandığı belirtildi. Enkaz altında kalanlar olduğu da ifade edilirken, hayatını kaybedenlerin 12'sinin erkek, 8'inin kadın ve 13'ünün de çocuk olduğu belirtildi.
Suudi Arabistan ise saldırı iddialarına ilişkin henüz açıklama yapmadı.
HUSİLERİN RİYAD'A FIRLATTIĞI 2 FÜZE ENGELLENEREK İMHA EDİLDİ
Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından başkent Riyad'a fırlatılan 2 balistik füzenin engellenerek imha edildiğini bildirdi.
Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Riyad yönüne 2 balistik füze fırlattığını ifade etti.
Maliki, söz konusu füzelerin hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini belirtti.
Suudi Arabistan'da gece saatlerinde başkent Riyad, Necran bölgesi ile Doğu Bölgesi'ndeki Dammam, Ahsa ve Bukayk kentlerinde erken uyarı sistemleri devreye alınmış, daha sonra söz konusu bölgelerde tehlikenin geçtiği açıklanmıştı.
Suudi Arabistansaldırı iddialarına ilişkin henüz açıklama yapmadı.
HUSİLER: TAİZ VE SANA'YA YÖNELİK SALDIRILARA MİSİLLEME YAPTIK
Husilere bağlı Silahlı Kuvvetlerden yapılan yazılı açıklamada, önceki gün Taiz'e bağlı El-Vaziye kentindeki Hadara Çarşısı'na, dün de Sana'ya düzenlenen ve onlarca Yemenlinin öldüğü saldırılara misilleme olarak Suudi Arabistan'a balistik füze, seyir füzesi ve insansız hava araçlarıyla (İHA) 6 operasyon düzenlendiği kaydedildi.
Açıklamada, operasyonlarda, başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı, Aramko şirketine ait petrol depoları ve damıtma kulesi, Hureys petrol sahasındaki Aramko binası, Devadimi bölgesindeki 8 numaralı pompalama istasyonu, Necran'daki Ulusal Muhafız Kampı ile Yemen'in Cevf ve Marib kentlerinde bulunan Suudi Arabistan'a ait tahkimatların hedef alındığı belirtildi.
Marib ve Cevf'teki saldırılarda Suudi Arabistan saflarında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu iddia edildi.
YEMEN ŞAFAĞI OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR
Yemen Ordu Sözcüsü Macid en-Nezili ise dün yaptığı yazılı açıklamada, son saatlerde Husilere karşı 875 operasyon düzenlediklerini ve 130 Husinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Nezili, ordunun, Yemen'in Şafağı Operasyonu kapsamında Husilerin mevzileri, toplanma alanları, takviye birlikleri ve savaş araçlarını hedef almaya devam ettiğini ifade etti.
Nezili söz konusu operasyonlarda yaklaşık 130 Husi milisinin etkisiz hale getirildiğini, 50 askeri araç, zırhlı araç ve füze fırlatma rampasının imha edildiğini aktardı.
Yemen ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Halk Direniş Güçlerinin desteğiyle Taiz, Marib ve Cevf'te Husi mevzilerinin hedef alındığı kaydedildi ancak ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.