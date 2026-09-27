Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan'ın Taiz'e düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi öldü
27.09.2026 15:43
Yemen'deki hükümet güçleri ise Taiz'in doğusundaki Meviye ilçesinde Husilere ait bir kampa hava saldırıları düzenlediklerini açıkladı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan uçaklarının Taiz'e saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 40'tan fazla kişinin yaralandığını öne sürdü.
Husilere ait "El-Mesira" televizyon kanalının Husi makamlara dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan savaş uçakları, Taiz'in Meviye ilçesindeki çarşıda bulunan dükkanlar ile kentteki radyo binası çevresine hava saldırıları düzenledi.
Haberde, söz konusu saldırılarda ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği, 40'tan fazla kişinin yaralandığı kaydedildi.
YEMEN'DEKİ HÜKÜMET GÜÇLERİ: TAİZ'DE HUSİLERE AİT KAMPI VURDUK
Öte yandan Yemen'deki hükümet güçleri ise Taiz'in doğusundaki Meviye ilçesinde Husilere ait bir kampa hava saldırıları düzenlediklerini açıkladı.
Hükümet güçlerinin açıklamasında, söz konusu saldırıya ilişkin ayrıntı verilmedi.