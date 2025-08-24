Yemen'deki sel felaketinde ölü sayısı 7'ye yükseldi

Yemen'in Şebve, Hadramevt, Lahic ve Hacce illerinde sel felaketi meydana geldi.

Lahic'in Tuben ilçesindeki yetkililerden alınan bilgiye göre, 1 kişi öldü, araçları sel suyuna kapılan 5 kişi kurtarıldı. Bazı evler de yıkıldı.



İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise Şebve ve Hadramevt'te sel sularına kapılan 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.



Meteoroloji ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülke genelinde ilerleyen saatlerde sağanak yağışın devam edeceği uyarısı yapıldı.



Husilere bağlı "26 September Net" internet sitesinde yer alan haberde, Hacce ilinde sel suları nedeniyle bir evin yıkıldığı ve 3 çocuğun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.