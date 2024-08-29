Yemen'deki sellerde birkaç saat içinde 58 kişi hayatını kaybetti

Yemen'in kuzeyinde ve batısında yaşanan sellerde son birkaç saat içinde 58 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yemen'deki sellerde birkaç saat içinde 58 kişi hayatını kaybetti

hükümetine bağlı mahalli idare ile Hudeyde ilindeki Husilerden sel sebebiyle oluşan can kaybına ilişkin açıklama yapıldı.

Yemen hükümetine bağlı Mahvit ili mahalli yönetiminden yapılan açıklamada, ile bağlı Melhan beldesinde meydana gelen selde onlarca evin yıkıldığı, 50'den fazla vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi.

sularının çok sayıda su kanalını yıktığı, mescitleri, dükkanları ve araçları sürüklediği, onlarca büyükbaş hayvanın da sel sularında telef olduğu kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası yardım kuruluşlarına yaşanan doğal afete karşı Yemen halkına yardım çağrısı yapıldı.

Husilerin kontrolünde olan Hudeyde ili Vali Yardımcısı Ahmed el-Bişri, El-Mesire televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ile bağlı el-Muravaa, el-Katia, ez-Zeydiyye, el-Lahye ve Beyt el-Fakıyye beldelerinde yaşanan sel ve yıldırım düşmesi sebebiyle son 24 saatte 8 kişinin de yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bişri, sivil savunma ekiplerinin kayıp iki kişi için arama çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

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