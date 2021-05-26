Yemen’deki volkanik adada inşa edilen gizemli hava üssü uydudan görüntülendi

Yemen açıklarındaki volkanik bir adada, enerji sevkiyatları ve ticari kargolar için dünyanın en önemli deniz geçiş noktalarından birinde yer alan gizemli bir hava üssü inşa ediliyor. Hiçbir ülke Bab el-Mandeb Boğazı'ndaki Mayun Adası hava üssünü sahiplenmedi. Ancak Yemen’deki yetkililer hava üssünün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından inşa edildiğini öne sürdü.

YEMEN: HAVVA ÜSSÜ BAE TARAFINDAN İNŞA EDİLDİ



Yemen’in uluslararası alanda tanınan hükümetindeki yetkililer, BAE'nin 2019 yılında Yemen’deki Husi isyancılarla savaşan askerlerini geri çektiğini açıklamasına rağmen, ülkenin gizemli hava üssünün inşa edilmesinin arkasında olduğunu söyledi.



Mayun'daki inşaatı yıllardır takip eden açık kaynaklı istihbarat şirketi Janes'in Orta Doğu editörü Jeremy Binnie, "Bu, nispeten kalıcı bir varlık oluşturmak için daha uzun vadeli bir stratejik hedef gibi görünüyor. Muhtemelen sadece Yemen savaşıyla ilgili değil ve ticari amacını da açık bir şekilde görmemiz gerekiyor" dedi. Abu Dabi'deki Emirlik yetkilileri ve BAE’nin Washington’daki büyükelçiliği ise basının yorum taleplerine yanıt vermedi.



BAE'YE ASKERİ VE TİCARİ AVANTAJ SAĞLAYACAK

Bununla birlikte Mayun Adası'ndaki hava üssü, BAE’nin Bab el-Mandeb boğazında güçlenmesine ve yıllarca süren kanlı bir savaşla sarsılan Yemen ana karasına kolayca hava saldırıları başlatmasına olanak tanıyacak. Aynı zamanda Kızıldeniz, Aden Körfezi ve yakın doğu Afrika'daki tüm operasyonlar için stratejik bir üs elde etmiş olacak.



Associated Press tarafından elde edilen Planet Labs'tan alınan uydu görüntüleri, 11 Nisan'da adada 1,85 km'lik bir pist inşa eden inşaat araçlarını gösterdi. 18 Mayıs'a kadar, pistin hemen güneyinde asfalt üzerine inşa edilen üç hangarla çalışma tamamlandı.

BAE GEMİLERİ ASKER, SİLAH VE TEÇHİZAT TAŞIDI



Uzmanların bildirdiğine göre, bu uzunluktaki bir pist, saldırı, gözetleme ve nakliye uçaklarını barındırabilir. Suudi liderliğindeki koalisyonun 2015'ten beri desteklediği Yemen’in uluslararası alanda tanınan hükümetinin askeri yetkilileri, BAE'nin pisti inşa ettiğini söyledi. Gazetecilere açıklama yapma yetkileri olmadığı için isimsiz kalmak koşuluyla AP ile konuşan yetkililer, Emirlik gemilerinin son haftalarda Mayun Adası'na askeri silah, teçhizat ve asker taşıdığını söyledi.



Diğer taraftan, veri firması Refinitiv tarafından kaydedilen izleme sinyallerine göre, Dubai merkezli Echo Cargo & Shipping ile bağlantılı römorkörler ve Abu Dabi merkezli Bin Nawi Marine Services'den çıkarma gemisi ve taşıyıcılar, bu ilk denemede adaya ekipman getirmeye yardımcı oldu. O zamanki uydu fotoğrafları, işçilerin geçici bir sahil limanında teçhizatı ve araçları indirdiklerini gösteriyor.



İtalyan Uluslararası Siyasal Araştırmalar Enstitüsü'nde analist olan Eleonora Ardemagni, konuya ilişkin yaptığı açıklamada rakipler ve yerel savaş riskleri nedeniyle Afrika Boynuzu’nun BAE için tehlikeli bir yer haline geldiğini belirterek, Mayun'un küçük bir nüfusa sahip olduğunu ve Kızıldeniz'i izlemek için uygun bir bölge olduğunu ifade etti.



Ardemagni, "BAE dış politikasında güç projeksiyonu anlayışından güç korumaya odaklı bir anlayışa geçiyor” dedi.

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