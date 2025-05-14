Yemen'den Ben Gurion Havalimanı'na yeni saldırı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri füze birliklerinin, Ben Gurion Havalimanı'na hipersonik balistik füzeyle "askeri operasyon" düzenlediğini ve füzenin hedefini başarıyla vurduğunu söyledi.



Seri, füzenin milyonlarca İsraillinin sığınaklara sığınmasına ve havalimanındaki faaliyetlerin yaklaşık bir saat boyunca durmasına yol açtığını aktardı.



Saldırının "mazlum Filistin halkına destek ve Gazze'deki İsrail soykırımına ret" amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Seri, havalimanındaki uçuş yasağı uyarısını tekrarladı.



Saldırı sırasında Kudüs’te sirenler çaldı, kısa süreli panik yaşandı. İsrail ordusu, Yemen’den İsrail’e doğru bir füze fırlatıldığını ve bu füzenin etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

ÇÖLE FÜZE DÜŞTÜ



Öte yandan Ürdün ordusu, ülkenin güneyinde Maan ilindeki çöle, kaynağı belirsiz bir füzenin düştüğünü açıkladı.



Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ismi açıklanmayan bir askeri kaynak, akşam saatlerinde ülkenin güneyindeki Maan iline bir füze düştüğünü, füzenin nereden geldiğinin bilinmediğini aktardı. Güvenlik güçleri, füzenin düştüğü yerin çevresinde güvenlik önlemleri alırken füzenin nereden geldiğini öğrenmek ve olayın nasıl gerçekleştiğini anlamak amacıyla soruşturma başlatıldı.

İLK SALDIRI SES GETİRMİŞTİ



Yemen’in fırlattığı İsrail ordusu tarafından durdurulamayan bir füze, 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı yakınına düşmüştü. İsrail havalimanındaki uçuş trafiğini durdurmuştu.



Husilerin üst düzey isimlerinden Muhammad al-Bahithi, "Ben Gurion Havalimanı'na saldırı, İsrail'deki güçlendirilmişt alanlara saldırma yetimizin bir kanıtı" diye konuşmuştu.

Husi Sözcüsü Yahya Sari da saldırıyı üstlenerek havalimanının "artık uçak yolculuğu için güvenli olmadığını" söylemişti.



İsrail ordusu ise füzeyi durdurma çalışmalarının sonuçlarının incelendiğini duyurmuştu.