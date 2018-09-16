Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor.
Yemen topraklarından atılan füzeler, çoğunlukla Suudi Arabistan hava savunma güçleri tarafından etkisiz hale getiriliyor.
Yemen'den fırlatılan füzeyi Suudiler havada imha etti
NTV HaberDünya
Suudi Arabistan hava savunma güçleri, Husiler tarafından Yemen'in Saada kentinden atılan füzeyi hadava imha ettiklerini açıkladı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor.