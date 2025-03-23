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Yemen'den İsrail'e fırlatılan füze engellendi

İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir balistik füzenin engellendiğini duyurdu. Füze, ülke sınırlarına girmeden hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.

Yemen'den İsrail'e fırlatılan füze engellendi

ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ’den sabah saatlerinde atıldığı belirtilen balistik füzenin ülke sınırlarına ulaşmadan düşürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, fırlatılan balistik nedeniyle Kudüs ve Tel Aviv de dahil olmak üzere İsrail'in orta kesimlerinde sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze'de ateşkesi bozarak saldırılara yeniden başlayan İsrail'i salı gününden bu yana beşinci kez hedef aldı.​​​​​​​

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