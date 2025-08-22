Yemen'den İsrail'e füze ateşlendi

Yemen'den İsrail'e yönelik atılan bir füze nedeniyle Tel Aviv ve çevresinde sirenler çaldı.

Füzenin etkisiz hale getirildiği ve herhangi bir tehlike olmadığı belirtildi.

İsrail medyası, Yemen'den atılan füze sonrası Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'ndaki uçuşların durdurulduğunu bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada füzenin Yemen’den İsrail’in orta kesimlerine doğru fırlatıldığı, füzenin havada parçalandığı, ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.



Açıklamada ayrıca, "İsrail'in orta bölgelerine çeşitli yerlere füze parçalarının düştüğü" ifade edildi.

SIĞINAKLARA KOŞAN BİRKAÇ SİVİL YARALANDI



İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzeye karşı verilen alarm sırasında sığınaklara koşan siviller arasında birkaç kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi. Yaralıların sayısına ilişkin net bilgi verilmedi.

HUSİLER: HİPERSONİK FÜZE KULLANDIK



Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki Yafa (Tel Aviv) bölgesinde yer alan Lod (Ben Gurion) Havalimanı 'Filistin 2' hipersonik balistik füzesiyle hedef alındı." dedi.



Füzelerin İsrail savunma sistemlerini aştığını belirten Seri, hedefe başarıyla isabet ettiğini kaydetti.



Seri, saldırı sebebiyle milyonlarca İsraillinin sığınaklara girmek zorunda kaldığını ve havalimanındaki uçuşların askıya alınmak zorunda kalındığına işaret etti.



Ayrıca iki insansız hava aracının İsrail'de biri askeri diğeri stratejik olmak üzere iki noktayı hedef aldığını ifade eden Seri, "işgal altındaki Yafa ve Askalan bölgelerinde olan iki hedefin de vurulduğunu" söyledi.



Sözcü Seri, 3 ayrı hedefin de başarıyla vurulduğunu dile getirdi.



Seri, Husilere bağlı silahlı kuvvetlerin ve Yemen halkının, Gazze'deki Filistinlilerin gösterdiği kahramanlığı takdirle karşıladıklarını belirterek, "Düşmanların gözleri rahat uyumasın" dedi.



Yemen'deki Husiler, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

