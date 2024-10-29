Yemen'den İsrail'e insansız hava aracı fırlatıldı

İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF) bir insansız hava aracının (İHA) güneydeki Aşkelon kentini hedef aldığını duyurdu.

Ordu, İHA'nın Husi isyancılarının Hamas'ı desteklemek üzere İHA ve füze kampanyası yürüttüğü Yemen'den fırlatıldığını açıkladı.



Ordudan yapılan açıklamada, “Bugün erken saatlerde İsrail'in güneyindeki Aşkelon'da açık bir alana düşen İHA ile ilgili yapılan ilk incelemenin ardından, İHA'nın Yemen'den fırlatıldığı tespit edildi” denildi.

İlk açıklamada, İHA'nın Gazze'den fırlatılmadığı belirtilmişti.