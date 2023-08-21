Yemen'in başkentinde elektrik sisteminin yüzde 80'i durdu

Yemen'in geçici başkenti Aden'de yakıt sıkıntısından dolayı elektrik sisteminin yüzde 80'i hizmet dışı kaldı. Kentteki elektrik kesintileri günde 19 saati buluyor.

Yemen'in başkentinde elektrik sisteminin yüzde 80'i durdu

  Kurumu yazılı açıklamasında, Elektrik ve Enerji Bakanlığının elektrik santrallerinin minimum düzeyde çalışmayı sürdürebilmesi için akaryakıt sağlamak yönünde büyük çaba sarf ettiği belirtildi

Yemen açıklarındaki tankerden bir milyon varilden fazla petrol boşaltıldı

Yemen açıklarındaki tankerden bir milyon varilden fazla petrol boşaltıldı

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Hükümetin yakıt temini sorununa müdahale etmesi ümidine rağmen, çağrılara cevap verilmediği ifade edilen açıklamada, böylece kentteki elektrik sisteminin yüzde 80'inden fazlasının durduğu vurgulandı.

Kentte elektrik kesintileri günde 19 saati bulabiliyor.

Geçici Başkent Aden'de 5 enerji üretim santrali yer alıyor.

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