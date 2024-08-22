Yemen'in batısında sel felaketi: 86 kişi öldü, 33 binden fazla aile etkilendi

Yemen'in batısındaki Hudeyde, Hacce, Rima kentlerinde yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel nedeniyle 86 kişinin öldüğü, 33 binden fazla ailenin etkilendiği bildirildi.

Yemen'in batısında sel felaketi: 86 kişi öldü, 33 binden fazla aile etkilendi

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Hudeyde, Hacce, Rima kentlerinde  Felaketinin Hasarlarını Belirleme ve Düzeltme Komitesi Başkanı Hüseyin Makbuli, sözde hükümeti Başbakanı Ahmed Galib er-Rahvi'ye söz konusu üç kentte sel nedeniyle ortaya çıkan hasara ilişkin rapor sundu.

Raporda, söz konusu 3 kentte meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısının 86 olduğu, 33 bin 123 ailenin kısmen veya tamamen zarar gördüğü aktarıldı.

Yemen'de ağustos ayının başından bu yana, etkili olan şiddetli yağmurlar, onlarca kişinin ölümüne ve başta yerinden edilmiş kamplarda yaşayanlar olmak üzere çok sayıda bölge sakininin zarar görmesine yol açtı.

BM: Yemen'de 2024'ün başından bu yana 158 bin kişi selden etkilendi

BM: Yemen'de 2024'ün başından bu yana 158 bin kişi selden etkilendi

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

DÜNYA HABERLERİ

Eski İsrail Savunma Bakanından Gazze'yi tamamen susuz ve elektriksiz bırakma çağrısı

Eski İsrail Savunma Bakanından Gazze'yi tamamen susuz ve elektriksiz bırakma çağrısı

UNRWA: Gazze'de artık güvenli bir yer yok, insanlar sanki ölümü bekliyor

UNRWA: Gazze'de artık güvenli bir yer yok, insanlar sanki ölümü bekliyor

Hollanda: İsrail, aşırılık yanlısı yerleşimcilere karşı harekete geçmeli

Hollanda: İsrail, aşırılık yanlısı yerleşimcilere karşı harekete geçmeli

İsrailli kaynaklar: Blinken, müzakereleri tasfiye etti

İsrailli kaynaklar: Blinken, müzakereleri tasfiye etti

Tuvaletini yaparken klozetten çıkan pitonun saldırısına uğradı

Tuvaletini yaparken klozetten çıkan pitonun saldırısına uğradı

Ünlü milyarder ve kızının cesedi batan tekneden çıkarıldı

Ünlü milyarder ve kızının cesedi batan tekneden çıkarıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...