Yemenli Husiler Ben Gurion Havalimanı'nı hedef aldı

Yemen’deki Husiler, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduklarını ileri sürdü.

Yemenli Husiler Ben Gurion Havalimanı'nı hedef aldı

Yemenli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, televizyonda yayımlanan açıklamasında Ben Gurion Havalimanı’nı "Filistin-2" ismini verdikleri balistik füzeyle hedef aldıklarını iddia etti.

Seri, saldırılarının Gazze’ye yönelik saldırılar ve kuşatma sona erene dek süreceğini söyledi.

ordusundan daha önce yapılan açıklamada, ’den atılan bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği ileri sürülmüştü.

İsrail basını, füze nedeniyle İsraillilerin sığınaklara girdiğini ve Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nın kısa süreli iniş ve kalkışlara kapatıldığını duyurmuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...