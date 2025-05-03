Yemenli Husiler İsrail'in güneyini füzeyle vurdu
Yemenli Husiler, İsrail'in güneyindeki Yafa bölgesine yakın bir askeri hedefe saldırı düzenledi.
Yemen'deki Husiler, İsrail'in güneyindeki Yafa bölgesini "hipersonik balistik füzeyle" hedef aldıklarını duyurdu.
Husilere ait el-Mesire televizyonunun haberine göre, İsrail'in güneyindeki işgal altındaki Yafa bölgesine yakın bir askeri hedefe saldırı gerçekleştirildi.
Saldırının, "Filistin 2 türü hipersonik balistik füze ile yapıldığı aktarılan haberde, "operasyonun hedefine başarıyla ulaştığı" savunuldu.
İsrail ordusu ise sabah saatlerinde Yemen'den atılan balistik füzenin engellendiğini bildirmişti.
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