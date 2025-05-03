Yemenli Husiler İsrail'in güneyini füzeyle vurdu

Yemen'deki Husiler, İsrail'in güneyindeki Yafa bölgesini "hipersonik balistik füzeyle" hedef aldıklarını duyurdu.



Husilere ait el-Mesire televizyonunun haberine göre, İsrail'in güneyindeki işgal altındaki Yafa bölgesine yakın bir askeri hedefe saldırı gerçekleştirildi.



Saldırının, "Filistin 2 türü hipersonik balistik füze ile yapıldığı aktarılan haberde, "operasyonun hedefine başarıyla ulaştığı" savunuldu.



İsrail ordusu ise sabah saatlerinde Yemen'den atılan balistik füzenin engellendiğini bildirmişti.