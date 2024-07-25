Yemenli Husiler: İsrail'in Hudeyde limanı saldırısına yanıt vereceğiz

İran destekli Husi isyancılarının lideri Abdulmalik el Husi, İsrail'i hedef almaya devam edeceklerini ve Yemen'in Hudeyde limanı yakınlarındaki hava saldırılarına yanıt vereceklerini söyledi.

Yemenli Husiler: İsrail'in Hudeyde limanı saldırısına yanıt vereceğiz

destekli Yemenli Husiler, 'e saldırı açıklaması yaptı.

Husilerin lideri Abdulmalik el Husi, bugün televizyonda yaptığı konuşmada, Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma içinde olan Husilerin İsrail'e yönelik saldırılarının devam edeceğini söyledi.

El Husi ayrıca İsrail'in, 'in Hudeyde limanı yakınlarındaki hava saldırılarına yanıt vereceklerini belirtti.

Husi isyancıları geçen cuma günü Tel Aviv'e insansız hava aracıyla saldırı düzenlemişti.Saldırıda bir İsrailli hayatını kaybetmişti.

İsrail ise buna misilleme olarak, Husilerin tesislerini hedef aldı. Vurulan noktalarda çıkan yangın yaklaşık üç gün sürerken, saldırıda dokuz kişinin öldüğü açıklandı.

Hudeyde Limanı, Yemen'in kuzeyindeki halk için gıda, yakıt ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin ithalatı açısından kritik bir öneme sahip.

Saldırılar Husilerin elindeki limanda bulunan yakıt depolama tesislerine ve bir elektrik santraline de ciddi zarar verdi.

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