Yemenli Husiler'den Tel Aviv'e füze saldırısı: Lübnan ve Gazze vurgusu yaptılar

İran destekli Yemenli Husiler, Tel Aviv'e balistik füze ateşlediklerini açıkladı.

Husiler ayrıca İsrail'in güneyindeki Aşkelon kentine de insansız hava aracı gönderdiklerini duyurdu.

Gruptan yapılan açıklamada, "İsrail'e karşı askeri operasyonlarımız, Gazze ve Lübnan'daki saldırılar durana kadar devam edecek" denildi.

İsrail ordusu bugün, siren sesleri ve patlamaların duyulmasının ardından Yemen'den ateşlenen bir füzenin önlendiğini duyurmuştu.



Ordudan yapılan açıklamada, “İsrail'in merkezinde duyulan siren seslerinin ardından, Yemen'den fırlatılan karadan karaya füze, İsrail toprakları dışında bir ‘Arrow’ önleme aracı tarafından durduruldu” denildi.

Savunma kurallarında herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığı belirtildi.



Yemen'deki Husi grubu, 7 Ekim'de başlayan Gazze savaşından bu yana Filistinlilerle dayanışma amacıyla İsrail'e defalarca füze ve insansız hava aracı fırlattı.

