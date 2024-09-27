Yemenli Husi'lerden İsrail'e balistik füze saldırısı

Gazze ve Lübnan'a bombardımanlarını sürdüren İsrail'e Yemen'den füzeyle saldırı düzenlendi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Yemen'den atılan füze Arrow Hava Savunma Sistemi tarafından başarıyla engellendi” denildi.



Yerel basında yer alan haberlerde, Yemen’deki Husiler tarafından atılan balistik füzenin İsrail’in başkenti Tel Aviv ve çevresini hedef aldığı belirtilerek, hava savunma sisteminin füzeyi orta bölge semalarında engellediği aktarıldı.



Öte yandan Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin halkına yönelik “vahşi” savaşına derhal son verilmesi çağrısında bulundu.



“İsrail'in Filistin halkına yönelik vahşi savaşı derhal durdurulmalı, çünkü bu arzu edilen barışın anahtarıdır” diyen Alimi, şunları ekledi: “İsrail'in Lübnan'a yönelik acımasız saldırısını caydırmanın tek yolu, uluslararası toplumun kararlı duruşu ve Lübnanlıların birliği olacaktır.” ifadelerini kullandı.