Yemeye kıyamadılar: 110 yaşındaki ıstakoz okyanusa geri bırakıldı

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde bulunan Peter's Clam Bar adlı deniz ürünleri restoranı, yaklaşık 110 yaşında olduğu tahmin edilen 9,5 kiloluk bir ıstakozu yeniden okyanusa bıraktı. "Lorenzo" adı verilen dev ıstakoz, restoranın sahibi Butch Yamali tarafından yıllardır akvaryumda tutuluyordu.

"BİZİM MASKOTUMUZ GİBİYDİ"

Yamali, Lorenzo’nun uzun süredir fark edilmeden akvaryumda yaşadığını ve zamanla müşteriler için adeta bir maskot haline geldiğini söyledi. Ziyaretçiler onunla fotoğraf çektiriyor, görmek için restorana uğruyordu.



Ulusal Istakoz Günü ve Babalar Günü vesilesiyle Lorenzo’yu serbest bırakmanın anlamlı olacağını düşünen Yamali, “Bazı ıstakozlar bu kadar uzun yaşamıyor, ama o yaşadı. Eğer burada ölseydi, satmaya gönlüm razı olmazdı. Bu şekilde doğaya dönmesi çok daha iyi oldu” dedi.



TÖRENLE SERBEST BIRAKILDI

Serbest bırakma törenine Hempstead Belediye Başkanı Don Clavin ve Nassau İl Meclisi Üyesi John Ferretti de katılarak Lorenzo’ya sembolik bir “af” kararı verdiler. Lorenzo daha sonra Atlantic Beach Resifi’ne bırakıldı.



Restoranın sosyal medya paylaşımında ise şu ifadeler yer aldı:

“Artık en güzel hayatını yaşıyor, tuzlu deniz havasını içine çekiyor, tereyağı değil!”

