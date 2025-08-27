Bilim insanları uyardı: Sıcak hava, sigara ve alkol gibi yaşlandırıyor

Yaklaşık 25 bin kişiyi kapsayan yeni bir büyük ölçekli araştırmaya göre, aşırı sıcak dalgalarına uzun süre maruz kalmak, düzenli sigara içme veya alkol tüketiminin etkilerine benzer şekilde vücudun yaşlanmasına neden olabilir.

Araştırma, sıcak dalgalarına tekrar tekrar maruz kalmanın, vücudun biyolojik saatini ileriye götürebileceğini ve bu durumun kronik sağlık sorunları riskini artırabileceğini ortaya koydu.

Nature Climate Change dergisinde yayınlanan araştırma, 15 yıl boyunca 24 bin 922 yetişkinin sağlık verilerini inceledi. Araştırmacılar, sıcak dalgalarına maruz kalma süresinin uzaması ile biyolojik yaşın artması arasında açık bir bağlantı olduğunu buldu.

Her ne kadar hemen fark edilemese de bu aşırı sıcaklıklarla bağlantılı iç yıpranma ve aşınma, düzenli olarak sigara içen veya alkol alan kişilerde görülen hasarı yansıtıyor gibi görünüyor. Bulgular, sıcak dalgalarının, özellikle uzun süre maruz kalındığında, sigara içmek veya alkol almak kadar yaşlanmaya neden olabileceğini gösteriyor.

2008-2022 ARASI İNCELENDİ

Bu etkiyi ölçmek için araştırmacılar, 2008 ile 2022 yılları arasındaki sağlık kayıtlarını analiz etti. Tayvan, bu süre zarfında yaklaşık 30 sıcak dalgası yaşadı. Çalışmada sıcak dalgası, birkaç gün üst üste süren anormal yüksek sıcaklık dönemleri olarak tanımlandı.

Katılımcılar, karaciğer, böbrek ve akciğer fonksiyonlarının yanı sıra kan basıncı ve iltihap belirteçlerini değerlendiren çeşitli tıbbi testlerden geçti. Araştırmacılar bu verileri, kronolojik yaşa kıyasla vücudun nasıl işlediğini yansıtan her bir kişinin biyolojik yaşını tahmin etmek için kullandı.

BİYOLOJİK YAŞI ARTIRDI

Ekip, ikamet verilerini kullanarak, her katılımcının sağlık muayenesinden önceki iki yıl içinde maruz kaldığı muhtemel ısı miktarını hesapladı. Her 1,3 santigrat derece ek ısı maruziyetinin, bir kişinin biyolojik yaşına yaklaşık 0,023 ile 0,031 yıl eklediğini keşfettiler.

Greek Reporter'ın bildirdiğine göre bu rakamlar tek tek bakıldığında küçük görünebilir, ancak Hong Kong Üniversitesi'nde çevre epidemiyoloğu olan baş yazar Cui Guo, bu etkilerin nüfus genelinde ve zaman içinde uygulandığında önemli olduğunu söyledi.

