Yeni araştırma: Süper bakteri 39 milyondan fazla insanı öldürecek!

Yüzyılın ortasına kadar, dünya genelinde yılda 1,91 milyon insanın doğrudan antimikrobiyal direnç (AMR) nedeniyle öleceği tahmin ediliyor.

AMR, bakterilerin evrim geçirerek onlarla savaşmak için kullanılan ilaçların artık işe yaramaması anlamına geliyor.

2021'de bu sayı 1,14 milyondu. AMR'nin yıllık 8,2 milyon ölümde rol oynayacağı öngörülüyor.



Lancet'te yayınlanan çalışma, Antimikrobiyal Direnç Üzerine Küresel Araştırma Projesi tarafından yürütüldü ve zaman içindeki AMR eğilimlerinin ilk küresel analizi olarak öne çıkıyor.



MİLYONLARCASI ÖNLENEBİLİR

Araştırmacılar, 204 ülke ve bölgeden elde edilen verileri kullanarak 1990'dan 2021'e kadar olan ölüm tahminlerini ve 2050'ye kadar uzanan tahminleri ortaya koydu.



Ayrıca enfeksiyonların daha iyi önlenmesi ve sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesinin yanı sıra yeni antibiyotiklerin üretilmesi yoluyla dünya çapında milyonlarca ölümün önlenebileceğini tespit ettiler.



Çalışmanın yazarı, Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri Enstitüsü'nden (IHME) Dr. Mohsen Naghavi şunları söyledi:

“Antimikrobiyal ilaçlar modern sağlık hizmetlerinin temel taşlarından biri ve bu ilaçlara karşı artan direnç önemli bir endişe kaynağı. Bu bulgular, AMR'nin on yıllardır önemli bir küresel sağlık tehdidi olduğunu ve bu tehdidin giderek büyüdüğünü vurgulamaktadır.”



HEDEF YÜZDE 10

Küresel liderler bu ay Birleşmiş Mlletler Genel Kurulu sırasında antimikrobiyal direnci görüşmek üzere New York'ta bir araya gelecek.

Liderlerin antimikrobiyal dirence karşı önlemlerin artırılmasına ilişkin siyasi bir deklarasyonu yeniden teyit etmeleri beklenirken, kampanyacılar 2030 yılına kadar AMR ölümlerinin yüzde 10 oranında azaltılması hedefini de içermesini umuyor.



Dünyanın dört bir yanındaki kurumlardan 500'den fazla araştırmacının katıldığı çalışmada, 1990 ile 2022 yılları arasında 5 yaş altı çocuklar arasında görülen AMR ölümlerinde 488 binden 193 bine “kayda değer” bir düşüş olduğu tespit edildi. Bu rakamların 2050 yılına kadar tekrar yarıya inmesi bekleniyor.



"70 YAŞ ÜSTÜNDE YÜZDE 146 ARTACAK"

Bununla birlikte, küçük çocuklarda enfeksiyona bağlı ölümlerin sayısı azalırken, bu ölümlerin ilaca dirençli bakterilerden kaynaklanma olasılığı giderek artıyor.



Diğer tüm yaş gruplarında da ölüm oranları artış kaydediyor. 70 yaş üstü nüfusta AMR ölümleri otuz yılda yüzde 80 arttı ve 2050 yılına kadar yüzde 146 artarak 512 bin 353'ten 1,3 milyona çıkması bekleniyor.



Hırvatistan'daki North Üniversitesi'nde yardımcı doçent ve IHME'de doçent olan Dr. Tomislav Maestrovic, bu eğilimin hızla yaşlanan nüfusu yansıttığını ve yaşlı insanların enfeksiyona karşı daha savunmasız olduğunu söyledi.