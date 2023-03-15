Yeni belgeler ortaya çıktı: Leonardo da Vinci Çerkes miydi?

Esma Çakır-NTV



Leonardo Da Vinci Çerkes miydi? Floransa’da gün ışığına çıkarılan yeni belgeler, Rönesans dehası Leonardo da Vinci’nin annesine ilişkin ilginç detayları gözler önüne serdi.



Belgeler Da Vinci'nin annesi Katerina'nın Çerkes olduğunu öne sürüyor.



İlk kez ortaya atılan bu iddia Da Vinci uzmanı İtalyan araştırmacı Karlo Veççe'ye ait. Veççe bu kanıya 10 yıllık araştırmalarının sonucunda ulaştığını söylüyor.



İtalyan araştırmacı tezini, Floransa Devlet Arşivleri’nden köle Caterina’nın özgürlüğüne kavuşturulmasına ilişkin bir belgeye dayandırıyor.

Da Vinci’nin Nisan 1452’deki doğumundan altı ay sonrasına tarihlenen belge, Da Vinci’nin noter olan babası Piero tarafından imzalanmış.



Çalışmalarından yola çıkarak "Katerina'nın Gülümsemesi-Leonardo'nun annesi" adlı bir roman yazan Karlo Veççe kitapta Katerina'nın Kafkas Dağlarından başlayan yolculuğunun İtalya'ya nasıl uzandığını anlatıyor. Veççe'nin araştırmalarına göre Katerina Kafkas Dağları’ndan kaçırıldı.



Ardından önce Don Nehri yakınlarındaki Azov’a, buradan da Karadeniz üzerinden 1439'da Bizans İmparatorluğu’nun başkenti olan Konstantinopolis’e götürüldü. Da Vinci'nin annesi daha sonra Venedikli tüccarlara satılarak İtalya'ya getirildi.



İtalyan araştırmacı, Leonardo'nun 10 yaşına kadar birlikte yaşadığı annesinden çok etkilendiğini söylüyor



Vecce, Da Vinci’nin, Mona Lisa tablosundaki gülümsemeyi de annesinden esinlenilerek tuvale aktarmış olabileceğini belirtiyor.