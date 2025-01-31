Yeni bir pandemi mi doğuyor: Ölümcül virüs Kuzey Amerika'da da görüldü!

Bilim insanları, ABD'nin Alabama eyaletinde Camp Hill virüsünü keşfetti. Uzmanlar, bu virüsün Kuzey Amerika'da tespit edilen ilk henipavirüs olduğunu açıkladı.



Çin'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından, yeni virüsler konusunda küresel endişeler sürüyor. Bilim insanları, ABD'nin Alabama eyaletinde Camp Hill virüsü adı verilen yeni bir henipavirüs tespit etti. Bu keşif, söz konusu virüslerin daha önce tahmin edilenden daha geniş bir küresel dağılıma sahip olabileceğini gösteriyor.

HENİPAVİRÜSLER ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Hendra ve Nipah gibi virüsleri içeren henipavirüs ailesi, insanlarda ve hayvanlarda ciddi hastalıklara ve yüksek ölüm oranlarına yol açabiliyor.

Daha önce Avustralya'da görülen Hendra virüsü ve Güneydoğu Asya'da ölüm oranı yüzde 40 ila 75 arasında değişen Nipah virüsü, bu grubun ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteriyor.



Queensland Üniversitesi’nden Dr. Rhys Parry, Alabama'daki keşfin büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu virüslerin sanılandan daha geniş bir dağılım gösterdiğini ortaya koyuyor" dedi.



FARELERDE ORTAYA ÇIKTI

Camp Hill virüsü, Kanada ve ABD'de yaygın olarak bulunan kuzey kısa kuyruklu farelerde tespit edildi. Henüz insanlara bulaşıp bulaşmadığı bilinmiyor, ancak uzmanlar dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.



Dr. Parry, "Henipavirüslerin hayvandan insana bulaşmasına dair en iyi örneklerden biri, Çin'de keşfedilen Langya virüsüdür. Bu virüs, farelerden insanlara geçti ve benzer bir durum Camp Hill virüsü için de söz konusu olabilir" dedi.



BİLİM İNSANLARI AŞI ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Araştırmacılar, virüsün insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkilerini anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirtiyor. Dr. Ariel Isaacs, bu virüs ailesine karşı aşı geliştirilmesinin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu söyledi.



"Bir sonraki adımımız, virüsün hücrelere nasıl girdiğini anlamak ve buna karşı etkili korunma yöntemleri geliştirmek olacak" diyen Dr. Isaacs, çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.



Yeni keşfedilen Camp Hill virüsü, küresel sağlık camiasında dikkatle izleniyor. Bilim insanları, virüsün insanlara bulaşma riskini araştırırken, halk sağlığı önlemlerinin önemine bir kez daha vurgu yapıyor.