Yeni F-35'ler İsrail ordusuna gitti

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun 3 adet daha F-35 savaş uçağını teslim aldığı bildirildi.



Ordudan yapılan yazılı açıklamada, F-35'lerin dün İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'ne ulaştığı belirtildi.



Bu teslimatla İsrail ordusundaki F-35 savaş uçağı sayısı 45'e yükseldi.



ABD'nin her yıl milyarca silah yardımında bulunduğu İsrail, ilk olarak 50 adet F-35 siparişinde bulunmuştu.



Tel Aviv yönetimi buna ek olarak geçen yıl 25 adet daha F-35 sipariş etmişti.

İSPANYA MERMİ ALIMINI DURDURDU

Öte yandan İsrail’in Filistin saldırılarını uzun süredir eleştiren ve Filistin’i devlet olarak 28 Mayıs’ta resmen tanıyan İspanya hükümeti ise İsrail’den mermi alımını tek taraflı iptal kararı aldığını duyurdu.



Adı açıklanmayan bir hükümet kaynağı bugün yaptığı açıklamada, İspanya İçişleri Bakanlığı için İsrailli bir firmadan mühimmat alımına ilişkin sözleşmeyi tek taraflı olarak iptal ettiğini bildirdi.



İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz Ekim ayında Guardian LTD İsrail'den 15 milyondan fazla 9 mm'lik mermi satın almak için 6,6 milyon Euro (7,53 milyon dolar) değerindeki bir sözleşmeyi iptal ettiğini açıklamıştı.