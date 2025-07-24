Yeni geliştirilen ilaç, yaşlanmayı tersine çevirebilir

Araştırmayı yöneten isim, daha önce University College London’da genetikçi olarak görev yapan ve şu anda biyoteknoloji firması LinkGevity’nin CEO’su olan Dr. Carina Kern. Kern, yaşlanmanın temel nedenlerini araştırdığı "Yaşlanmanın Plan Teorisi" kapsamında bu ilacı geliştirdi. Teoriye göre yaşlanma süreci, hücresel düzeyde bozulan sinyaller ve özellikle nekroz adı verilen kontrolsüz hücre ölümüyle yakından ilişkili.



Nekroz, hücrelerin şişerek patlaması ve içeriklerini çevreye salmasıyla meydana gelen, düzensiz bir hücre ölüm şeklidir. Bu süreç kronik iltihaplanma, genetik dengesizlik ve tümör oluşumu gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Ayrıca Alzheimer, Parkinson, kanser türleri ve böbrek hastalıkları gibi birçok ciddi hastalıkla da bağlantılı.



İLAÇ NASIL ÇALIŞIYOR?

Dr. Kern’e göre yaşlanma sürecinin arkasındaki temel mekanizmalardan biri, hücre içi kalsiyum iyonu dengesinin bozulması. Normalde hücre içinde kalsiyum seviyesi, hücre dışına göre 10 bin ila 100 bin kat daha düşüktür. Ancak bu dengenin kaybolması, hücre içindeki düzeni altüst ediyor ve nekrozu tetikliyor.



Yeni geliştirilen anti-nekrotik ilaç, bu kalsiyum dengesini koruyarak hücreleri nekroza karşı savunuyor ve yaşlanma etkilerini yavaşlatmayı hatta tersine çevirmeyi hedefliyor.