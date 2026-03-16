Yeni İran lideri Hamaney için Rusya iddiası

İran savaşı 16 günü geride bıraktı. 37 yıllık İran Dini Lideri Ali Hamaney'in öldüğü ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki ilk saldırısında yaralandığı öne sürülen oğlu yeni lider Mücteba Hamaney'in sağlığına ilişkin iddiaların da sonu gelmiyor.

28 Şubat'tan bu yana hiçbir şekilde kamuoyu karşısına çıkmayan, ilk ve son açıklaması savaşın 13'üncü gününde devlet televizyonundan yayınlanan Hamaney'in tedavi için Rusya'ya götürüldüğü öne sürüldü.

RUS UÇAĞIYLA GÖTÜRÜLDÜ

İsrail basından i24News'in haberine göre, Hamaney'e yakın üst düzey bir isim Kuveyt medyasına konuştu. Mücteba Hamaney'in perşembe günü askeri uçakla Moskova'ya götürüldükten sonra başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtildi.

Yeni İran Dini Lideri'nin selefi ve babası Ali Hamaney'in ölümüne yol açan ilk saldırılarda bacaklarından yaralandığı belirtiliyordu. Habere göre, Mücteba Hamaney'in Moskova'ya götürülme kararı Rus lider Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasındaki telefon görüşmesinden sonra alındı. Hamaney'in ilk açıklaması olarak duyurulan metnin de İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani tarafından yazıldığı iddia edildi.