Yeni Kaledonya'da 7,0 büyüklüğünde deprem
26.09.2026 00:52
Son Güncelleme: 26.09.2026 00:54
NTV
Tsunami uyarısı yapılmadı.
Pasifik'teki Yeni Kaledonya'ya bağlı Sadakat Adaları açıklarında 7,0 şiddetinde deprem meydana geldi.
Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda, Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu üyesi Yeni Kaledonya'da 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin Yeni Kaledonya'ya bağlı Sadakat Adaları açıklarında 17.1 km derinlikte ve yerel saatle sabah 08:23 meydana geldiği bildirildi.
Tsunami uyarısı yapılmadı.