Yeni Kaledonya'da ayaklanma | Macron ulusal güvenlik konseyini topladı

Fransa'nın Yeni Kaledonya özerk bölgesinde başlayan ayaklanma büyüyor.

Yetkililer, Paris'ten gelen anayasal reformlara duyulan öfke nedeniyle üç gün önce başlayan isyanda üç kişinin öldüğünü, yüzlerce kişinin yaralandığını, dükkanların yağmalandığını ve kamu binalarının ateşe verildiğini açıkladı.

Bağımsızlık yanlısı gösteriler olarak başlayan olaylar, 1980'lerden bu yana Fransız Pasifik takımadalarında görülen en yoğun şiddet olayları olarak kayıtlara geçti.

Elysse Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Yeni̇ Kaledonya i̇le i̇lgi̇li̇ savunma toplantısına başkanlık etmek üzere Normandi̇ya'ya yapmayı planladığı zi̇yareti̇ i̇ptal etti̇ği duyuruldu.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Macron, ayaklanmaları görüşmek üzere bir savunma ve ulusal güvenlik konseyi toplantısı düzenledi.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Ağır silahlı güvenlik güçlerinin başkent Noumea'nın dört bir yanına dağılmasına ve gece sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen, ayaklanmalar dün gece boyunca neredeyse hiç azalmadan devam etti.



Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, bugün Paris'te yaptığı açıklamada, olaylarda yaklaşık 100 polis ve jandarmanın da aralarında bulunduğu yüzlerce kişinin yaralandığını söyledi.



Gece boyunca bir kişinin vurularak öldürüldüğünü ancak yetkililerin olaya yol açan koşulları henüz tespit edemediğini söyleyen Darmanin, düzinelerce ev ve işyerinin ateşe verildiğini de sözlerine ekledi.



Noumea ve Paita komününde sivil savunma grupları ile isyancılar arasında birkaç kez ateş açıldığı bildirildi.



KAMU BİNALARI YAĞMALANDI

Başkentteki sokakların bugün, aralarında bir spor mağazası ve büyük bir beton tırmanma duvarının da bulunduğu yanmış araba ve binaların kabuklarıyla dolu olduğu kaydedildi.

Adalarda Paris'i temsil eden Yüksek Komisyon, “İlk ve orta dereceli okullar da dahil olmak üzere çok sayıda kundaklama ve dükkan, altyapı ve kamu binalarının yağmalanması gerçekleştirildi” açıklamasını yaptı.