Yeni kanser ilacı, tümörleri 6 haftada küçülttü

Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneğinin (ESMO) Berlin’de düzenlediği konferansta sunulan verilere göre, yeni geliştirilen bir ilaç, baş ve boyun kanseri tümörlerini 6 hafta içinde küçülterek umut verdi.

The Guardian gazetesinin haberine göre Londra’daki Kanser Araştırma Enstitüsü (ICR) bilim insanlarının sunduğu bulgular, “amivantamab” adlı üçlü etkili ilacın, immünoterapi ve kemoterapi sonrası kanseri nükseden ya da metastaz yapan hastalarda tümör boyutunu kayda değer ölçüde azalttığını ortaya koydu.

Baş ve boyun kanseri, dünya genelinde en yaygın altıncı kanser türü olarak biliniyor.

Hastalık, standart tedavilerin ardından yeniden ortaya çıktığında ya da diğer organlara yayıldığında genellikle etkili bir tedavi seçeneği kalmıyor.

CİLT ALTI ENJEKSİYONLA KOLAY UYGULAMA

Araştırmacılar, amivantamab’ın cilt altına yapılan enjeksiyon yoluyla uygulanabildiğini belirtti. Bu yöntemin, tedaviyi hem daha kısa hem de hastalar açısından daha konforlu hale getirdiği ifade edildi.

ICR’da biyolojik kanser tedavileri profesörü ve Royal Marsden NHS Vakfı Hastanesi’nde onkolog olarak görev yapan Prof. Kevin Harrington, "Birçok kanser tedavisinin aksine, bu ilaç saatler süren hastane seanslarını gerektirmiyor; basit bir cilt altı enjeksiyon olarak uygulanabiliyor. Bu da tedaviyi hem daha hızlı hem de polikliniklerde, hatta gelecekte ev ortamında uygulanabilir hale getiriyor" diye konuştu.

DENEYE 11 ÜLKEDEN HASTALAR KATILDI

İlaç üreticisi Janssen tarafından finanse edilen Orig-AMI 4 adlı klinik deneye, Birleşik Krallık dahil 11 ülkeden hastalar katıldı.

Katılımcıların tamamı, agresif bir tür olan tekrarlayan veya metastatik yassı hücreli baş ve boyun kanseri (HNSCC) hastasıydı.

Daha önce immünoterapi ve kemoterapi görmüş 86 hastaya yeni ilaç uygulandı. Erken dönem sonuçlar, hastaların yüzde 76’sında tümörlerin küçüldüğünü veya büyümesinin durduğunu gösterdi. Ortalama olarak yanıtlar 6 hafta içinde gözlemlenirken, yan etkiler çoğunlukla hafif veya orta şiddette seyretti.

Amivantamab tedavisi gören hastalarda hastalığın ilerlemeden devam ettiği ortalama süre ise 6,8 ay olarak belirlendi.

Amivantamab üç farklı şekilde etki ediyor: Tümör büyümesini tetikleyen EGFR (epidermal büyüme faktörü reseptörü) adlı proteini bloke ediyor, kanser hücrelerinin tedaviye direnci artırmak için kullandığı MET yolunu hedef alıyor ve bağışıklık sistemini kanser hücrelerine saldırması için uyarıyor.

"BAZEN KANSER HASTASI OLDUĞUMU BİLE UNUTUYORUM"

Deneye katılan hastalardan biri olan 59 yaşındaki Birminghamlı Carl Walsh, dil kanseri tanısı aldıktan sonra kemoterapi ve immünoterapiden sonuç alamayınca temmuz ayında çalışmaya katıldığını söyledi.

Walsh, tedavi sürecini şu sözlerle anlattı:“Şu anda tedavimin yedinci döngüsündeyim. Şimdiye kadar gayet iyi gidiyor ve ilerlemeden çok memnunum. Deneme öncesinde konuşmakta zorlanıyor, yemek yiyemiyordum; şişlik büyük ölçüde azaldı ve eskisi kadar ağrım kalmadı. Bazen kanserim olduğunu bile unutuyorum.”

Araştırmacılar, ilacın uzun vadeli faydalarının kesinleşmesi için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.