Yeni keşif: İnsan beyni, "göz açıp kapayıncaya" kadar sahte anı üretiyor

SAHTE ANILAR NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Araştırmada, katılımcılara harfler yansıtılmış şekliyle gösterildiğinde, insanların "göz açıp kapayıncaya" kadar yansıtılmış harfi, gerçek bir harf olarak hatırlama olasılıklarının daha yüksek olduğu tespit edildi.



Uzmanlar, insan beyninin görmeyi beklediği şeylere göre anılarını "sahte anılarla" değiştirdiğini ve katılımcıların, Latin harflerine aşina olması dolayısıyla beyinlerinin gösterilen harfleri yansıtılan halleriyle değil normal yazılmış şekillerinde görmeyi beklediklerini belirtti.



Deneylerde, rastgele düz ve yansıtılmış harfler gösterildikten sonra katılımcılara 1'den 4'e kadar anılarına ne kadar güvendikleri soruldu.



Katılımcılar, cevaplarına güvendiklerini belirtti. Böylece katılımcıların cevaplarının aslında yanlış tahminler değil, "sahte anılar" olduğundan emin olundu.



Araştırmanın yazarları, "kısa süreli hafızanın her zaman az önce algılanan şeyin doğru bir temsili olmayabildiğine" ve "hafızanın aslında görmeyi beklediğimiz şey tarafından şekillendiğine" işaret etti.



Araştırma, "PLOS One" dergisinde yayımlandı.